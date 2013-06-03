В Украине на этой неделе - дожди, град, шквальный ветер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«До конца недели неустойчивый характер погоды в Украине будет удерживаться. Грозовые дожди пройдут в большинстве областей. Наибольшее количество осадков в сопровождении града и шквалов мы ожидаем в Запорожской, Донецкой, Луганской областях, а также в Крыму и западной части Украины. Количество осадков там, по нашим расчетам, будет выпадать в пределах 20-60 мм. Шквалы будут 15-20 м/сек, местами они будут достигать 25 и более м/сек», - сказал Прокопенко.

При этом, согласно прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха 4-6 июня ночью составит +10-17 градусов, а днем достигнет +20-27 градусов. В этот период практически на всей территории Украины пройдут кратковременные грозовые дожди, а в Карпатах ожидаются сильные осадки. Несколько изменится погодные режим 7-8 июня – в большинстве областей будет сухо, местами пройдут грозовые дожди в Крыму, Приазовье, западных и северных областях. Температура воздуха ночью будет в пределах +10-17 градусов, а днем поднимется до +22-28 градусов. В период с 9 по 13 июня, по словам Прокопенко, осадки возможны только в южной части Украины, при этом температура воздуха здесь днем достигнет отметок +29-32. На остальной территории страны ночью прогнозируется +12-18, а днем - +22-28.