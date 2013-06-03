Украинские аграрии завершили весеннюю посевную

Отечественные аграрии наконец завершили весенне-полевые работы. Так, сельхозпроизводители засеяли 8189 тысяч гектаров. Вся посевная площадь под урожай 2013 года составила 27,6 миллиона гектаров, что на 0,4% больше, чем в прошлом году. Площади же зерновых культур составляют 16,2 миллиона гектаров, или 58,8% в структуре посевных площадей. Поэтому аграрии могут рассчитывать на высокий урожай.

В этом году аграрии из-за погодных условий были вынуждены проводить посевную в предельно сжатые сроки. Однако сельхозпроизводители успели завершить весенне-полевые работы в оптимальные агротехнологические сроки. Так, сегодня, по данным регионов, сев завершился во всех регионах страны.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 8189 тысяч га. Ранние зерновые и зернобобовые высажены на площади 2831 тысяча га. Из них ячменя – 2206 тысяч га, яровой пшеницы – 152 тысячи га, овса − 260 тыс. га, и гороха − 199 тыс. га.

Кукуруза на зерно посеяна на площади 4795 тыс. га, что на 2% больше предварительного прогноза. Также увеличены посевные площади сахарной свеклы − 306 тыс. га, или 106% от прогноза; подсолнечника – 4089 тыс. га, или 103%; и риса – 25 тыс. га, или 106%. Также посеяно 96 тыс. га проса, 200 тыс. га гречихи, 142 тыс. га сорго и 1367 тыс. га сои.

Сейчас состояние посевов остается преимущественно хорошим и удовлетворительным. В то же время, высокие температуры воздуха и дефицит влаги, особенно в южных регионах, несколько негативно влияют на рост и развитие растений.

Однако у аграриев есть все основания надеяться на высокий урожай. В частности, у сельхозпроизводителей в наличии есть 1,3 миллиона тонн минеральных удобрений, что на 13% больше, чем в прошлом году. В ходе весенне-полевых работ под сельскохозяйственные культуры внесены 1,1 миллиона тонн питательных веществ минеральных удобрений, что составляет в среднем 58 кг на 1 га посевной площади. Также сельхозтоваропроизводители в полном объеме обеспечены средствами защиты растений, что позволило обработать пестицидами площадь 25,5 миллиона га.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, комментируя завершение посевной, отметил, что теперь необходимо ухаживать за посевами согласно всем агротехнологическим требованиям. Тогда можно рассчитывать на высокий урожай.

«Весенне-полевые работы текущего года, несмотря на достаточно позднюю весну, прошли организованно и с соблюдением агротехнологических сроков. Мы увеличили посевные площади под некоторыми культурами, обеспечили аграриев всем необходимым − семенами, удобрениями, техникой и т.д. Теперь нужно правильно ухаживать за посевами, чтобы собрать высокий урожай. И я надеюсь, что так и будет», − подчеркнул Николай Присяжнюк.