В Виннице горела тюрьма

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 июня в 13.30 на территории учреждения исполнения наказаний №1 в четырехэтажном здании для заключенных на крыше возник пожар.

Огнем уничтожена кровля на площади около 200 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

В 16.40 пожарно-спасательными подразделениями пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Винницкой области.