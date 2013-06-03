В Виннице горела тюрьма
09:09, 03 июня 2013Общество
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В Виннице три часа тушили пожар в тюрьме.
Обошлось без жертв/ Фото: РИА Новости
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 июня в 13.30 на территории учреждения исполнения наказаний №1 в четырехэтажном здании для заключенных на крыше возник пожар.
Огнем уничтожена кровля на площади около 200 кв. м.
Жертв и пострадавших нет.
В 16.40 пожарно-спасательными подразделениями пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Винницкой области.
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