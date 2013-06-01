Победителем 55-й Венецианской биеннале стала Ангола

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ANSA.

Павильон страны, впервые участвовавшей в биеннале в Венеции, создан архитектурной студией Beyond Entropy и отсылает к экогородам с безотходным использованием ресурсов и утилизацией отходов. Павильон носит название «Энциклопедический город» и преподносится как часть столицы Анголы Луанды.

Почетного упоминания на биеннале также удостоились национальные павильоны Литвы, Кипра и Японии.

Ранее стало известно, что «Золотых львов» за вклад в искусство на Венецианской биеннале получат австрийская художница Мария Лассниг и итальянский скульптор Мариса Мерц.

Куратором 55-й Венецианской биеннале является итальянец Массимилиано Джони. Биеннале открылась 1 июня, в этот же день были объявлены обладатели «Золотых львов». Выставка продлится до 24 ноября 2013 года.