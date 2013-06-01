Коллектив Миндоходов собрал средства для Лозовской школы-интерната

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Понимая, что лучший способ воспитать детей – сделать их счастливыми, работники министерства уже который год подряд участвуют в благотворительных акциях, направленных на поддержку детей, лишенных родительской опеки», - отмечается в сообщении.

«Поддерживая традицию, в этом году к Международному Дню защиты детей министерство провело благотворительную акцию «Миндоходов детям», участие в котором смог принять каждый работник министерства с 22 апреля по 24 мая», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Миндоходов напомнили, что в Лозовской школе – интернате, основанной в 1960 году воспитываются дети от 6 до 16 лет. Все они – дети, лишенные родительской опеки, из малообеспеченных и неблагополучных семей, дети трудовых мигрантов и дети из ромских семей. Ученики школы – интерната – активные участники всевозможных творческих акций, конкурсов и мероприятий областного и республиканского значения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, сотрудники Министерства доходов и сборов в рамках Всеукраинской акции, приуроченной ко Дню защиты детей, познакомили воспитанников Центра социально-психологической реабилитации «Мрия Переясловщины» с работой таможенного поста «Борисполь» - аэропорт», расположенного в Международном аэропорту "Борисполь". Детей познакомили с процедурой прохождения таможенного контроля и досмотра, показали процесс проверки багажа на наличие запрещенных к провозу предметов и веществ, провели экскурсию по таможенному посту и рассказали об особенностях работы кинологической службы.