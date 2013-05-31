Нардеп: На Черниговщине планируют закрыть 37 школ

Он навел статистику, что в прошлом году в Черниговской области было закрыто 11 школ, 6 лечебных и 3 заведения культуры. В этом году планируется закрытие 37 школ, 57 ФАПов и 32 больницы.

Атрошенко подчеркнул, что провозглашенные реформы являются непонятными для большинства населения, а следовательно, люди их не воспринимают, что несет угрозу для власти. Например, по его словам, медицинскую реформу люди трактуют, "как банальное сокращение медицинских заведений и закрытие больниц".

По его словам, мероприятия в рамках оптимизации образовательных и медицинских заведений Черниговской области увеличивают социальное напряжение и недовольство людей. "Это то достояние, с которым нам идти на выборы 2015 года", - сказал он.

Взамен в своем выступлении председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир Хоменко заметил, что в регионе насчитывается 17 школ, в которых учатся меньше 10 учеников, почти половина школ является малокомплектной. Однако работу по оптимизации сети образовательных заведений он назвал взвешенной и постепенной.

Начальник управления образования и науки ОГА Анатолий Залиский уточнил, что процесс оптимизации образовательных заведений не стоит рассматривать, как только закрытие. Решаются вопросы с подвозом учеников и учителей в опорные школы, создаются лучшие условия для учебы в этих школах.

Также он подчеркнул, что в малокомплектных школах стоимость учебы одного ученика в два-три раза превышает нормативные показатели.