Томенко просит Азарова разблокировать работу археологов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко, об этой ситуации организатор акции "7 чудес Украины" узнал в Запорожской области, где снимает программы для цикла "7 исторических чудес Украины" о Каменной могиле и острове Хортица.

Со слов местных археологов, с которыми Томенко встречался во время поездки, в Украине практически никогда еще не было, чтобы по состоянию на 1 июня ни одна научная экспедиция не получила разрешения на начало археологических работ. В то же время, не является тайной, отметил Томенко, что с весны активно «изучают былое» так называемые черные археологи, вместо этого легальные археологи до сих пор не могут получить на это необходимые разрешения.

По мнению Томенко, это объясняется тем, что чиновники из Министерства культуры в силу разных обстоятельств или не рассматривают такие разрешения, или их не подписывают.

"Специалисты, которые имеют определенные планы археологических исследований на этот год, из-за бездеятельности чиновников министерства до сих пор не могут начать свою работу", - сказал Томенко.

Следовательно, он требует от правительства обеспечить выдачу необходимых разрешений и открыть наконец нынешний сезон археологических работ.

По словам Томенко, еще одна проблема требует государственного вмешательства - это отсутствие подготовленных институтов реставрации исторических памятников. "Большое количество экспонатов и памятников, которые мы снимаем и пропагандируем в акции "7 чудес Украины", требуют безотлагательной реставрации. В то же время в нашем государстве катастрофически не хватает реставрационных лабораторий, а также профессиональных реставраторов для данных работ. Поэтому и этот важный вопрос также требует решения", - отметил Томенко.