В Ровно сожгли машину депутата

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области, огнем повреждены салон автомобиля, панель приборов и лакокрасочное покрытие автомобиля Volkswagen Passat, 2004 года выпуска.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины, автомобиль принадлежал депутату Александрийского сельского совета. По данным правоохранителей, мужчина считает, что его машину подожгли.

В настоящее время открыто уголовное производство по статье «Преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества» (ст. 194 УК).