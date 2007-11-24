Больше двух тысяч винничан приняли участие в митинге-реквиеме

Более 2 тысячи жителей Винницкой области приняли участие в митинге-реквиеме памяти жертв Голодомора 1932-33 гг., который проходил возле Памятника жертвам коммуно-тоталитарного режима 1920-1940 годов в Виннице.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге-реквиеме приняли участие руководители Винницкой области, представители общественности, студенты и школьники.

Перед началом митинга представители церкви провели поминальный молебен по жертвам Голодомора, после чего перед собравшимися выступили глава Винницкой облгосадминистрации Александр ДОМБРОВСКИЙ, председатель облсовета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ, очевидцы тех лет – члены областной организации жертв репрессии и тоталитарного режима.

В частности, А.Домбровский в выступлении отметил, что Голодомор был беспощадным и тотальным и был направлен против украинского крестьянства. "Голодомор стал следствием политики насильственной коллективизации. И оторванное от земли крестьянство было легко добить, чем и воспользовались", - отметил он.

По словам А.Домбровского, "исходя из логики тоталитаризма, вся Винниччина была территорией врагов советского народа, где испокон веков сеяли, пахали и собирали урожай свободные крестьяне, класс, что в сталинском понимании подлежал уничтожению". "Тогда, в 1933 году, когда Голодомор в был в разгаре, из зернохранилищ Винницкой области ежедневно вывозили по железной дороге 150 тыс. пудов зерна, а, например, в селе Вахнивка Липовецкого району за один день, 10 апреля, от голода умерло 37 человек. А общее количество жителей Винницкой области на протяжении 1931-1934 годов, по официальным данным, сократились на 1,7 млн. человек. Это столько, сколько сегодня живет на территории области", - отметил губернатор.

Г.Заболотный призвал собравшихся во имя будущего никогда не забывать те страшные времени. "Я убежден, что то время должно быть всегда в памяти, ведь тот, кто не помнит своей истории, не может рассчитывать на счастливое будущее", - отметил он.

Потом участники митинга возложили цветы к Памятнику жертвам коммуно-тоталитарного режима, а ученики школ выложили зажженными свечами символический крест в память погибших во время Голодомора.

Собравшиеся почтили память умерших минутой молчания.