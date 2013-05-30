Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 30 мая, суд не удовлетворил требование защиты потерпевшей стороны приговорить к пожизненному заключению подсудимых Максима Присяжнюка и Артема Погосяна и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Также суд оставил без удовлетворения апелляцию, поданную осужденными.

В частности, Присяжнюк и Погосян просили суд закрыть против них уголовное производство, утверждая, что они не совершали убийство и изнасилование. В то же время они признавали свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 УК Украины (укрывательство преступления)

Третий осужденный - Eвгeний Краснощек, подавая апелляцию обвинил в убийстве Макар Присяжнюка, а также отрицал факт изнасилования, утверждая, что интимная близость была с пострадавшей по обоюдному согласию.

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее и подожгли, пытаясь скрыть следы преступления. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое мужчин Eвгeний Kpacнoщeк, Apтeм Пoгocян и Maкcим Пpиcяжнюк. Все трое oбвинялись в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cт. 115, ч. 4 cт. 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменялась eщё и ч.3 cт. 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).

27 ноября 2012 года Центральный районный суд Николаева приговорил обвиняемых в убийстве и изнасиловании Макар Краснощека - к пожизненному заключению, Присяжнюка – к 15 годам и Погосяна – к 14 годам тюрьмы.

Государственное обвинение не подавало апелляцию, поскольку суд первой инстанции удовлетворил все требования гособвинения.

Апелляционные жалобы на решение суда по этому делу подала потерпевшая сторона в лице матери погибшей девушки Татьяны Суровицкой и все трое осужденных.

Апелляция должна была быть подана в течение 15 дней, однако, рассмотрение дела в апелляционном суде рассматривается только через полгода потому, что материалы дела не поступали в суд.