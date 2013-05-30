В Днепропетровске подожгли BMW X6 известного футболиста (фото)

10:14, 30 мая 2013
Общество
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В Днепропетровске сегодня около 8.00 сгорел автомобиль BMW X6.

Автомобиль уничтожен огнем

Об этом сообщает ИА «Мост-Днепр».

Огнем уничтожена передняя часть машины и салон автомобиля. Кроме того, пострадал Lexus, который  находился рядом с BMW.

По имеющейся информации автомобиль принадлежит полузащитнику ФК «Днепр» Денису Олейнику.

По предварительной информации причиной возгорания стал поджог.

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