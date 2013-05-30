В Донецке владелец «Лексуса» встретил двойника своего автомобиля

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Донецка, 28 мая житель города Красноармейска, проезжая в 15.30 возле торгового центра «Донецк-Сити», неожиданно увидел припаркованный автомобиль «Лексус 470», который был похож на его собственный - государственный номер, серия, модификация и цвет кузова полностью соответствовали записям в его техпаспорте.

По словам правоохранителей, мужчина не стал совершать каких-либо действий по отношению к водителю авто-«двойника», а сразу же сообщил об увиденном в милицию.

На место немедленно прибыли сотрудники Госавтоинспекции Донецка, которые провели исчерпывающие меры по задержанию водителя и сомнительного «Лексуса».

Дорогостоящий автомобиль был направлен в Киевский райотдел милиции Донецкого горуправления милиции для проведения проверки, а также уточнения у хозяина всех обстоятельств его приобретения. Сейчас уже известно, что автомобиль приехал в Донецк из г. Красный Луч Луганской области.

«Неизвестно, сколько еще могла бы ездить эта машина дорогами Украины, если бы не досадный для водителя задержанного автомобиля случай - встреча с владельцем законного авто», - отметили в ГАИ.

Расследование случившегося продолжается.