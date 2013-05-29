В Донецке работник СИЗО систематически требовал взятки с родственников заключенных

22:03, 29 мая 2013
Общество
1015 0

В Донецке 38-летний работник следственного изолятора, майор внутренней службы задержан с поличным при получении очередной взятки.

В Донецке работник СИЗО задержан при получении очередной взятки / Фото : transkarpatia.net

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в этот раз задержанный получил 4,5 тыс грн у родственницы одного из заключенных за предоставление более благоприятных условий содержания.

В ходе следствия работниками прокуратуры города было установлено, что это не единичный случай вымогательства работником пенитенциарной службы денежных средств у граждан. Используя свое служебное положение, майор внутренней службы систематически требовал от родственника заключенного денежные средства для не принятия мер по переводу в другую камеру с худшими бытовыми условиями.

В последнем случае передача денег происходила на улице в центре города, где майор и был задержан с поличным сотрудниками прокуратуры г. Донецка и УГСБЭП ГУ МВД Украины в Донецкой области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Прокуратура г. Донецка осуществляет процессуальное руководство ходом досудебного расследования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter