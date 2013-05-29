В Донецке работник СИЗО систематически требовал взятки с родственников заключенных

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в этот раз задержанный получил 4,5 тыс грн у родственницы одного из заключенных за предоставление более благоприятных условий содержания.

В ходе следствия работниками прокуратуры города было установлено, что это не единичный случай вымогательства работником пенитенциарной службы денежных средств у граждан. Используя свое служебное положение, майор внутренней службы систематически требовал от родственника заключенного денежные средства для не принятия мер по переводу в другую камеру с худшими бытовыми условиями.

В последнем случае передача денег происходила на улице в центре города, где майор и был задержан с поличным сотрудниками прокуратуры г. Донецка и УГСБЭП ГУ МВД Украины в Донецкой области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Прокуратура г. Донецка осуществляет процессуальное руководство ходом досудебного расследования.