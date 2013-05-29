Экс-мэр Красноармейска получил за взятку 8 лет с конфискацией

18:56, 29 мая 2013
Общество
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В Донецкой области за получение взятки бывший мэр города Красноармейска приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Экс-мэра посадили за взятку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, такое решение принял сегодня, 29 мая, Добропольский горрайонный суд. Этим решением также приговорен к 8 годам тюрьмы подельник экс-мэра, а третий соучастник осужден к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

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В прокуратуре напомнили, что двое частных предпринимателей обратились в городской совет для того, чтобы приобрести здания бывшего общежития. За свое содействие в вопросе приобретения этого объекта коммунальной собственности городской председатель в сговоре с начальником коммунального предприятия и частным предпринимателем вымогал взятку в размере 350 тыс. грн. После получения денег трое подозреваемых были задержаны правоохранительными органами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

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