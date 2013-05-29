Иностранные банки уходят из Украины из-за кризиса в еврозоне – эксперт

«Я не думаю, что иностранные банки, уходя из Украины, делают это исключительно по причинам состояния нашего финансового рынка, непрозрачности на нем, бесперспективности», – цитирует Савченко РБК-Украина.

По его словам, причина ухода иностранных банков и свертывания своих украинских дочерних структур вызвана кризисом в еврозоне.

«Сегодня мы наблюдаем опасные вещи – сворачивание балансов банками из-за отрицательных темпов роста ВВП в Европе. В результате, финансовые учреждения сокращают филиалы или даже сворачивают их в ряде стран, сокращают кредитование, у них уменьшаются активы», – подчеркнул он.

В то же время, по словам эксперта, стабильная ситуация в российских банках, которые присутствуют на украинском рынке, связана с тем, что они понимают риски нашего рынка.

«Стабильность присутствия российского банковского капитала на украинском рынке обусловлена тем, что соседи, в отличие от своих коллег из западных стран, согласны брать на себя практически те же риски, что берут на себя украинские инвесторы», – считает эксперт.