Иностранные банки уходят из Украины из-за кризиса в еврозоне – эксперт
Бывший заместитель Национального банка Украины, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко считает, что причина в уходе иностранных банков из Украины связана не только с состоянием финансового рынка страны.
«Я не думаю, что иностранные банки, уходя из Украины, делают это исключительно по причинам состояния нашего финансового рынка, непрозрачности на нем, бесперспективности», – цитирует Савченко РБК-Украина.
По его словам, причина ухода иностранных банков и свертывания своих украинских дочерних структур вызвана кризисом в еврозоне.
«Сегодня мы наблюдаем опасные вещи – сворачивание балансов банками из-за отрицательных темпов роста ВВП в Европе. В результате, финансовые учреждения сокращают филиалы или даже сворачивают их в ряде стран, сокращают кредитование, у них уменьшаются активы», – подчеркнул он.
В то же время, по словам эксперта, стабильная ситуация в российских банках, которые присутствуют на украинском рынке, связана с тем, что они понимают риски нашего рынка.
«Стабильность присутствия российского банковского капитала на украинском рынке обусловлена тем, что соседи, в отличие от своих коллег из западных стран, согласны брать на себя практически те же риски, что берут на себя украинские инвесторы», – считает эксперт.