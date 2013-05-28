Депутаты хотят оплачивать гастроли отечественных исполнителей за счет иностранных

Лидер партии «За Украину!», председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Вячеслав Кириленко и народные депутаты Ксения Ляпина, Мария Матиос и Леонтий Мартынюк внесли в Верховную Раду проекты закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о поддержке отечественных гастролеров» и «О внесении изменений в Закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» относительно поддержки отечественных гастролеров».

Как сообщает сайт партии «За Украину!», законопроектами предлагается ввести сбор за проведение гастрольных мероприятий на территории страны при участии иностранных гастролеров – нерезидентов Украины. Ставка сбора составит 17%. Сбор не будет взыматься с гастрольных концертов симфонических оркестров, филармонических, хоровых, хореографических коллективов и гастролей академических театров.

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Средства от этого сбора будут поступать в специальные фонды государственного и местных бюджетов и будут направляться в поддержку отечественных гастролеров.

Кроме того, предлагается ввести временный льготный режим обложения налогом на прибыль предприятий-организаторов гастрольных мероприятий отечественных учреждений, предприятий и организаций культуры, творческих коллективов и отдельных исполнителей.

«На украинском гастрольном рынке при участии иностранных гастролеров проходит свыше 85% гастрольных мероприятий. Поэтому насущной является необходимость налогового регулирования этого рынка с целью осуществления политики государственного протекционизма относительно украинских исполнителей», - считает Кириленко.