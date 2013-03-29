Повалий - о зарплате депутата: могу получить столько за 1 куплет

"Я просыпаюсь в 7, даже когда у меня будильник в 7.15. Уже организм привык к ранним подъемам. И сразу готовлюсь к работе", - поделилась Повалий.

"Зарплата в Верховной Раде 6 900 грн, а это значит, что я могу получить столько за 1 куплет. Я точно не зарабатывать деньги пошла", - разоткровенничалась депутат.

"Я планирую заняться авторским правом, и, конечно, детьми, музыкальным образованием. Сейчас очень мало детей привлекается к музыке, к инструменту, и сейчас они все на улицах", - сказала певица.

Также Повалий сказала, что заручилась помощью мужа и продюсера Игоря Лихуты.

"Я в Верховной Раде, а он - в интернете. Он все знает, и я с ним советуюсь. Кстати, он мой первый помощник", - поделилась Повалий.

ТСН