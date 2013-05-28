В ЛЖД успокаивают: поезда на Луцк и Черновцы осенью вернут

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

"В частности, поезд № 667/668 Ковель - Черновцы не будет курсировать только летом, поскольку в этот период основные его пассажиры - студенты, находятся на отдыхе и не пользуются услугами железной дороги", - сообщили в пресс-службе, отметив, что согласно проведенному анализу пассажиропотока за 2012 год, прямой пассажиропоток в поезде № 668/667 из Ковеля в Черновцы, Ивано-Франковск, Львов и Луцк составил за рейс в среднем 22, 25, 53 и 24 пассажира.

По этой причине освободившиеся вагоны данного поезда задействованы для перевозок пассажиров в крымском направлении в составе поезда №296/295 Черновцы, Ивано-Франковск - Симферополь, который имеет более значительный пассажиропоток летом.

Тем не менее, поезд возобновит свои рейсы по маршруту Ковель - Черновцы с 1 сентября 2013 года.

"В осенне-зимний и весенний периоды он будет курсировать через день, поскольку в среднем наполненность поезда составляет 35%. То есть в пятницу и воскресенье он заполняется, а в другие дни он курсирует практически пустой", - пояснили в пресс-службе.

При этом летом текущего года направления Ковель – Львов - Ивано-Франковск - Черновцы будет обеспечиваться поездами № 141/142 Киев - Львов, № 608/607 Черновцы - Львов, № 59/60 Москва - София и № 136/135 Одесса - Черновцы с пересадкой во Львове.

Кроме того, на участке Львов – Луцк - Киверцы будут курсировать пригородные поезда, которые полностью удовлетворяют имеющийся пассажиропоток.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 26 мая ввела новый график движения поездов на 2013-2014 годы. График разработан с учетом курсирования по территории Украины 291 пары пассажирских поездов, включая 164 пары круглогодичных поездов, 93 пары сезонных рейсов и 34 пары заявочных поездов, выпускаемых по особому распоряжению.

Львовская железная дорога планирует подготовить к летнему сезону 2013 года 664 вагона для перевозки пассажиров.

Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.