В Москве закрывают рестораны, принадлежащие грузинам

В Москве приостановлена работа нескольких крупных ресторанов, принадлежащих гражданам Грузии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы Москвы, среди прочих приостановлена работа ресторана грузинской кухни "Тифлисский дворик".

"В настоящее время работа ресторана приостановлена, проводится проверка его деятельности - проверяются документы, финансовая отчетность, налоговые документы и санитарно-эпидемиологические", - сказал собеседник агентства.

По требованию ГУВД Москвы для устранения недостатков с 5 октября также закрыт ресторан "Генацвале VIP". "Ресторан закрыт по требованию соответствующих служб столичной милиции. В нем также были выявлены многочисленные нарушения", - сказал источник агентства.

Ранее в столичном ГУВД РИА «Новости» сообщили, что милиция и дальше будет проводить проверки ресторанов и игорных заведений, принадлежащих гражданам Грузии.

Начальник пресс-службы УБЭП ГУВД Москвы Филипп ЗОЛОТНИЦКИЙ сообщил, "что в пятницу будут проверены ряд ресторанов, кафе, игорных и развлекательных заведений на наличие нарушений в административно-финансовой деятельности".

"Нельзя сказать, что мы намеренно проверяем объекты, принадлежащие именно гражданам Грузии, но большинством заведений, которые будут проверены завтра, действительно владеют граждане Грузии", - отметил Ф.ЗОЛОТНИЦКИЙ.

Он добавил, что в четверг, 5 октября, УБЭП и ряд других подразделений столичного ГУВД проверили несколько предприятий общепита и приостановили деятельность тех из них, в которых были выявлены грубые нарушения правил торговли. Помимо этого, сотрудники УБЭП продолжают проверку казино "Баккара", по итогам которой работа игорного заведения может быть приостановлена.