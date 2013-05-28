Украина активизирует работу по адаптации к нормам ЕС техрегламентов

На этом он акцентировал внимание в ходе пресс-конференции, которая проходила в Пресс-центре Кабинета Министров.

«Для меня, как для Министра, это одно из самых приоритетных направлений. Мы очень сильно отстали в этом. Важно, что уже утвержден четкий план в отношении очень интенсивной разработки и внедрения этих технических регламентов. Конечно, будет сопротивление, но по всем направлениям - средства передвижения, вода, воздух, экология - мы будем принимать такие регламенты, которые максимально приблизят нас к Евросоюзу. Более того ЕС выделил нам деньги и мы будем привлекать специалистов из ЕС, чтобы эти регламенты были максимально быстро сделаны. Мы будем усиливать работу нашего Министерства в этом направлении», - отметил Игорь Прасолов.

По словам Министра, в Украине необходимо принять еще около половины технических регламентов, для того, чтобы наша страна могла с уверенностью заявить об их полной адаптации к мировым стандартам.