Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 27 мая будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, в западных областях местами сильные дожди; на Левобережье и в Крыму отдельные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 5-10°, днем 13-18°; на остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 19-24°, в южной и восточной части 25-29°.

В Киевской области завтра пройдет кратковременный дождь (ночью местами небольшой), гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.

В столице также ожидается кратковременный дождь (ночью местами небольшой), гроза. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

26 мая температура воды в Черном море составляла 13-21°, в районе Ялты 11°, в Азовском море 21-24°; в Днепре возле Киева 22°.