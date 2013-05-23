В ВР внесено постановление о 60-й годовщине Норильского восстания

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», в частности, Наливайченко предлагает правительству образовать оргкомитет, разработать и утвердить план мероприятий по подготовке, проведению и финансированию отмечания 60-летия Норильского восстания, Государственному комитету телевидения и радиовещания - обеспечить освещение в СМИ мероприятий, посвященных 60-летию Норильского восстания, организовать тематические радио- и телепередачи.

По мнению депутата, принятие постановления об отмечании 60-летия Норильского восстания в год председательства Украины в ОБСЕ будет способствовать реализации принципов уважения к человеческому достоинству, свободе, демократии, равенству, верховенству права, соблюдению прав человека и будет свидетельствовать осуждение нашим государством тоталитаризма, желание развивать демократию и присоединиться к европейскому сообществу.

Как напомнили в «УДАРе», в этом году исполняется 60 лет со времени Норильского восстания - события, которое стало проявлением ненасильственного сопротивления тоталитарной системе.

Восстание в Норильском концлагере (Таймырский, а сейчас Долгано-Ненецкий округ Красноярского края РФ) началось 25 мая 1953 года и продолжалось до 4 августа 1953 года. Участие в восстании приняли около 20 тыс. политических узников, представителей 86-ти национальностей. В Норильском восстании отстаивали собственные права и свободы украинцы, которые составляли более 70% от общего количества узников.