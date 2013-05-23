Введение финансовых векселей поможет повысить зарплаты – эксперт

Если депутаты примут законопроект о введении финансовых казначейских векселей, уже в этом году мы будем наблюдать рост ВВП, существенный рост промышленного производства, снижение долларизации, и реальный рост доходов населения.

Об этом в своем блоге на сайте «Украинская правда» пишет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Этот законопроект действительно может сделать чудо в условиях украинской экономики. Если же опять политические амбиции одолеют депутатов, то, к сожалению, будем топтаться на месте, спорить о том, что нужны экономические реформы, рассказывать, что все плохо, и что нужно что-то делать, но при этом не делать именно того, что нужно для экономики Украины», – отмечает он.

«Когда говорят «Украине нужнее радикальные экономические реформы. Нужно создать условия для роста экономики. Для развития экономики Украины нужны стимулы»… Это все лозунги, или если хотите – цели. Никто не спорит, что все это нужно. Но для любого достижения цели нужны реальные методы, и законопроект №2845 как раз и есть такой метод», – продолжает эксперт.

Эксперт уверен, что при наличии такого инструмента экономике Украины будет легче работать, так как она насытится оборотными средствами для ведения бизнеса. И этот фактор может обеспечить не только рост ВВП, но и рост зарплат, рост дивидендов. Охрименко напоминает об опыте выпуска ОВГЗ-НДС в 2010 году. Тогда эту идею тоже критиковали. Но позже ОВГЗ-НДС стали ликвидной ценной бумагой на фондовом рынке, а также помогли решить проблему с возвратом НДС из бюджета. Из-за проблем с его возмещением работа экспортеров была практически заблокирована. Благодаря появлению такой ценной бумаги рост ВВП за 2010 год составил 4,1%, а уже в 2011 году – 5,2%.

23 мая, согласно повестке дня заседаний Верховной Рады Украины, должен быть принят во втором чтении законопроект №2845 «Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, об усовершенствовании процедуры использования финансовых векселей».