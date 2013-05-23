В Украине планируют за год произвести сельхозпродукции на 236 миллиардов

Отечественные аграрии продолжают наращивать объемы производства сельхозпродукции. Так, за январь-апрель оно увеличилось на 5,1%. Всего по итогам 2013 года в Украине ожидается производство аграрной продукции на уровне 236 миллиардов гривен.

Об этом в ходе коллегии Министерства аграрной политики и продовольствия, состоявшейся в рамках выставки «АГРО-2013», сообщил директор Департамента экономического развития аграрного рынка Виталий Саблук.

«С января по апрель во всех категориях хозяйств валовое производство сельхозпродукции увеличилось на 5,1%. Так, рост продемонстрировали 20 областей. И если мы сохраним такую положительную тенденцию, мы можем надеяться, что за текущий год в Украине будет произведено сельхозпродукции на 236 миллиардов гривен, что на 6% больше, чем в 2012-м», − отметил Виталий Саблук.

По словам директора департамента, за этот период увеличилось производство пищевых продуктов, а цены на нее снизились.

«Пищевая промышленность нарастила производство на 2,5%, а цены на ее продукцию уменьшились на 0,8%. Так, в апреле по сравнению с прошлым годом подешевели овощи, яйца и сахар. В то же время, проведение сельскохозяйственных ярмарок позволит сохранить стабильность цен. Всего с начала года по всей Украине их прошло более 19 тысяч», − отметил специалист.