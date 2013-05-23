В Кривом Роге голый мужчина искупался в аквариуме супермаркета (видео)
13:23, 23 мая 2013Общество
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В одном из супермаркетов Кривого Рога Днепропетровской области камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который голышом нырнул в аквариум, расположенный в торговом зале.
Когда именно произошел инцидент, не уточняется, однако видеозапись появилась на YouTube в четверг, 23 мая, сообщает most-dnepr.info.
На записи голый мужчина пробегает по рядами с продуктами, а затем запрыгивает в аквариум. Он несколько раз окунается, после чего вылезает из аквариума и падает, после чего убегает. При этом охранники и продавцы наблюдают за происходящим.
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