В Хмельницком водитель после ДТП заламывал руки журналистке

10:26, 23 мая 2013
Общество
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В Хмельницком начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины по факту препятствования профессиональной журналистской деятельности.

Инспекторы ГАИ никак не отреагировали на инцидент, жалуется женщина

Как передает корреспондент УНИАН, днем 22 мая в Хмельницком один из участников дорожно-транспортного происшествия, случившегося в центре города, препятствовал профессиональной деятельности журналистки областного государственного ТРК “Подолье-Центр” Оксане Чушкиной.

Как сообщила УНИАН сама журналистка, прибыв на место ДТП, она начала исполнять прямые профессиональные обязанности. Одному из участников происшествия это не понравилось.

“Он приблизился ко мне и принялся заламывать руку. В этот момент двое инспекторов ГАИ никак не отреагировали на инцидент, и спокойно смотрели. Затем нападающий вырвал мобильный телефон и бросил в сторону гаишника, который впоследствии этот телефон отдал мне. Правда, работник милиции полностью отрицает этот факт. Мы же располагаем видео, где все зафиксировано”, - рассказала Чушкина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры, прокуратурой Хмельницкого, по заявлению журналиста ХОГТРК «Подолье-Центр» в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.171 УКУ по факту препятствования профессиональной журналистской деятельности.

Проводится досудебное расследование.

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