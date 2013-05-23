В Хмельницком водитель после ДТП заламывал руки журналистке

Как передает корреспондент УНИАН, днем 22 мая в Хмельницком один из участников дорожно-транспортного происшествия, случившегося в центре города, препятствовал профессиональной деятельности журналистки областного государственного ТРК “Подолье-Центр” Оксане Чушкиной.

Как сообщила УНИАН сама журналистка, прибыв на место ДТП, она начала исполнять прямые профессиональные обязанности. Одному из участников происшествия это не понравилось.

“Он приблизился ко мне и принялся заламывать руку. В этот момент двое инспекторов ГАИ никак не отреагировали на инцидент, и спокойно смотрели. Затем нападающий вырвал мобильный телефон и бросил в сторону гаишника, который впоследствии этот телефон отдал мне. Правда, работник милиции полностью отрицает этот факт. Мы же располагаем видео, где все зафиксировано”, - рассказала Чушкина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры, прокуратурой Хмельницкого, по заявлению журналиста ХОГТРК «Подолье-Центр» в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.171 УКУ по факту препятствования профессиональной журналистской деятельности.

Проводится досудебное расследование.