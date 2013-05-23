СМИ: В Кабмине хотят значительно повысить акцизы на бензин

В распоряжении Коммерсант-Украина оказался проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс о некоторых ставках акцизного сбора". Документ предполагает резкое увеличение акциза: на бензин — с 198 до 396 евро за тонну, а на дизтопливо — с 46-98 до 92-196 евро за тонну.

Вчера законопроект был передан Минфином на рассмотрение правительства. Ожидается, что его рассмотрят на следующей неделе и в случае одобрения направят в Верховную раду, рассказал источник в Кабмине. По его словам, инициатором создания документа является "Укравтодор", а автором — Минфин. В пресс-службе этих ведомств вчера не стали комментировать документ.

Средства, полученные за счет роста ставок акцизного сбора, должны быть направлены на ремонт дорог, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, утверждает один из чиновников Минэнерго на правах анонимности. В I квартале поступления в бюджет от акцизного сбора с бензинов и дизтоплива сократились на 36%, до 1,6 млрд грн (данные Министерства доходов и сборов). Хотя импорт нефтепродуктов в этот период уменьшился не так значительно — на 9,1%. Правда, даже собеседник в Минэнерго сомневается, что средства будут направлены по назначению: "Боюсь, что деньги опять пойдут на латание бюджетных дыр, и на качестве дорог это повышение не скажется".

Увеличение ставок приведет к очень значительному подорожанию бензина, говорит пресс-секретарь концерна "Галнафтогаз" Олесь Пограничный. По оценкам компании, цены на бензин в среднем могут вырасти на 2 грн, а на дизельное топливо — на 50 коп. за литр. Сейчас средняя стоимость бензина Аи-5 составляет 10,92 грн, а дизтоплива — 9,99 грн за литр (данные консалтинговой компании "А-95"). То есть после повышения акциза цены на топливо в Украине будут на уровне стран Восточной Европы, отмечает член наблюдательного совета "Укртатнафты" Константин Бородин. "А вот качество горючего останется прежним — то есть намного хуже европейского. Кроме того, повышение цен спровоцирует падение продаж на АЗС",— ожидает эксперт. Он напоминает, что концентрация АЗС на единицу автомобилей в Украине выше, чем в странах ЕС. Из-за этого продажи одной заправочной станции в среднем за сутки у нас и так меньше, чем в Европе — 3,5-4 тыс. л против 15-20 тыс. л на одну станцию.