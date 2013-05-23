В Лондоне вручили международную Букеровскую премию

Имя победителя было объявлено в среду вечером на торжественной церемонии в музее Альберта и Виктории в Лондоне. Среди претендентов был и российский писатель Владимир Сорокин. Он стал вторым россиянином, попавшим в число номинантов - первой была Людмила Улицкая в 2009 году, сообщает РИА Новости.

Лидии Дэвис 65 лет, она известна как автор коротких рассказов, романов, эссе, а также как переводчица классической французской литературы, прежде всего, Пруста и Флобера.

В список номинантов, помимо Сорокина и Дэвис, в этом году вошли также У. Р. Анантамурти из Индии, Аарон Аппельфельд из Израиля, Интизар Хусейн из Пакистана, Янь Лиэньке из Китая, а также Мари Ньдяй из Франции и Йосип Новакович из Канады, швейцарец Питер Штамм и американка Мэрилин Робинсон.

Международная Букеровская премия вручается с 2005 года раз в два года писателям-небританцам, чьи произведения доступны на английском языке. Лауреат премии получает 60 тысяч фунтов стерлингов и 15 тысяч фунтов на перевод книги.