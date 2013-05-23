Киевсовет готов отдать 2 га земли прокуратуре
Киевсовет дал разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка Национальной академии прокуратуры Украины на улице Семьи Хохловых, 8, в Шевченковском районе, ориентировочной площадью 1,83 га в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 76 из 91 зарегистрированного в зале депутата.
Отмечается, что земельный участок находится в государственной собственности.
Как сообщил присутствующий на заседании заместитель прокурора Киева Владимир Гоголь, прокуратура намерена расширить возможности Национальной академии для учебы. В настоящее время выкуплены помещения на территории бывшего мотоциклетного завода, которые планируется приспособить под учебные корпуса.
Также в планах решение проблем жилищного характера. Поскольку в прошлом году, по словам Гоголя, Киев выделил для киевской прокуратуры лишь одну квартиру, то вопрос обеспечения жильем очень актуален и в связи с этим планируется построить жилой дом для сотрудников органов прокуратуры.
Кроме того, сообщил Гоголь, планируется построить новый административный корпус, в котором разместить все структуры прокуратуры Киева, которые сегодня разбросаны по всему городу. Он обратил внимание, что в соответствии с новым Уголовным процессуальным кодексом ограничены сроки вынесения решений, и обеспечить это практически невозможно, когда структуры находятся в разных местах Киева, поэтому существует потребность свести их в единый корпус.
Как отмечается в решении, земельный участок, о котором идет речь, застроен. Ориентировочная площадь застройки 5,6 тыс. кв. м.