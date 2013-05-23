Украина может занять шестое место в мире по экспорту пшеницы

Так считает экономист Инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Дмитрий Приходько.

По его словам, Украина также может нарастить поставки фуражных зерновых культур к 2021 году до 19 млн тонн, что позволит ей занять третье место в рейтинге экспортеров фуража.

«Украина будет наращивать экспорт как пшеницы, так и фуражных зерновых культур, особенно кукурузы. По прогнозам ФАО и Организации экономического сотрудничества и развития, стабильный экспорт составит приблизительно 14 млн тонн, в то время как экспорт фуражных культур составит 19 млн тонн», - сказал эксперт в ходе международного форума «Мировой зерновой рынок – тенденции, риски, инициативы».

Приходько также сообщил, что по прогнозам ФАО к 2021 году лидером по экспорту пшеницы станет Россия, которая будет поставлять на внешние рынки 26 млн тонн этой культуры.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства агарной политики и продовольствия Украины, в 2012/2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 – июнь 2013) отечественные аграрии поставят на внешние рынки около 24 млн тонн зерновых против 22 млн тонн в 2011/2012 МГ.