Верховная Рада изменила закон про молоко

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в объяснительной записке к законопроекту народного депутата от Партии регионов Андрея Деркача, законом устанавливается четкое разграничение между молочными продуктами и продуктами, содержащими заменители молочных составляющих, введением термина «молокосодержащие продукты» и установлением обязанности производителей молочной продукции четко соблюдать требования о названии выработанной продукции в зависимости от ее составляющих частей.

Кроме этого, законопроектом конкретизируются правовые основы применения механизма государственного регулирования закупочных цен на молоко.

В частности, предложенными изменениями определяется, что на этикетке, упаковке и других видах маркировки под основным названием молокосодержащего продукта и знаком для товаров и услуг обязательно должен содержаться текст следующего содержания: «Продукт с заменителями составляющих молока». Размер такого текста должен быть не менее 80% самого крупного размера текста основного названия такого продукта или знака для товаров и услуг .

Также проектом предлагается запретить производство и реализацию молокосодержащих продуктов, массовая доля молочных жиров в которых составляет менее 50%.

Кроме того, предлагается установить, что субъект ведения хозяйства, осуществляющий розничную торговлю молочными продуктами, традиционными молочными продуктами и молокосодержащими продуктами, обязан размещать молокосодержащие продукты отдельно от молочных продуктов и традиционных молочных продуктов.

Места, где размещены молокосодержащие продукты (секции, стеллажи, прилавки), должны быть информационно обозначены как места размещения продуктов с заменителями составляющих молока.

Согласно законопроекту, с целью обеспечения социальных гарантий населения и противодействия злоупотреблением монопольным положением во время формирования закупочных цен на молоко и молочное сырье, Кабинет министров Украины в случае необходимости по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной аграрной политики, устанавливает минимально допустимый уровень закупочных цен на молоко и молочное сырье на соответствующие периоды календарного года.

Также законопроектом определяется, в частности, что нарушение требований о маркировке молокосодержащих продуктов влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан; нарушение требований торговли молочным сырьем, молочными продуктами и молокосодержащими продуктами – влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан; производство или реализация молокосодержащих продуктов, массовая доля молочных жиров в которых составляет менее 50%, - влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.