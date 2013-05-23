Нацбанк выпустил в обращение 2,4 млрд грн

Как сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины, об этом заявила заместитель главы НБУ Вера Рычаковская.

По словам представителя Нацбанка, более 95% всех банкнот печатаются для замены изношенных. «В Украине, как и в большинстве стран мира, в том числе развитых, прослеживается тенденция роста наличности в обороте. На начало 2013 года в наличном обращении страны находились банкноты и монеты на общую сумму 222,8 млрд грн. В 2012 году в оборот было выпущено 13,2 млрд грн, в 2011-м - 9,5 млрд грн, в 2010-м – 29,6 млрд грн, в 2009-м – 30 млрд грн, в 2008-м – 45,0 млрд грн», - цитирует пресс-служба В.Рычаковскую.

По ее словам, осуществляя эмиссионные операции, НБУ пытается обеспечить необходимое количество денег для обслуживания процесса обмена товарами и услугами в экономике. Объем эмиссии средств рассчитывается на основании прогнозных показателей развития экономики: объема ВВП, инфляции, параметров госбюджета.

Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы за январь-апрель текущего года вырос на 4,7% – до 267,2 млрд грн, денежной массы - на 5,6%, до 816,9 млрд грн.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.