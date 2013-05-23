Выпускники в наилучших вышиванках получат денежный приз
03:01, 23 мая 2013Общество
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В Тернополе выпускники в наилучших вышиванках получат денежные вознаграждения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение принял горисполком, выделив на эти цели из бюджета города 11 тыс. грн.
В целом мэрия планирует отметить 20 парней и девушек, которые придут на парад выпускников в национальном наряде.
Предварительно члены специальной комиссии определят лучший наряд в украинском стиле, а после завершения парада во время торжеств на городском стадионе победители конкурса получат денежные вознаграждения.
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