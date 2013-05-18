В Запорожье перевернулась маршрутка: 1 пассажир погиб, 10 пострадали

Как сообщили УНИАН в управлении областного управления ГАИ, ДТП произошло в субботу, 18 мая, на территории Заводского района Запорожья.

«Сегодня, 18 мая, около 12.15 в ДТП попала «маршрутка», следовавшая от «Эпицентра» на Кичкас. В результате аварии 1 пассажир – мужчина приблизительно 30 лет – погиб, еще 10 человек, в том числе 1 ребенок – пострадали», - сообщили в управлении профилактики ГАИ.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате микроавтобус врезался в бордюр дороги, после чего его отбросило на бордюрный камень на въезде на АЗС и уже от этого столкновения маршрутка легла на бок.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.