В Запорожье перевернулась маршрутка: 1 пассажир погиб, 10 пострадали
В Запорожье перевернулось маршрутное такси в результате чего один пассажир погиб, еще десять человек были доставлены каретами ”скорой” в больницы Запорожья.
Как сообщили УНИАН в управлении областного управления ГАИ, ДТП произошло в субботу, 18 мая, на территории Заводского района Запорожья.
«Сегодня, 18 мая, около 12.15 в ДТП попала «маршрутка», следовавшая от «Эпицентра» на Кичкас. В результате аварии 1 пассажир – мужчина приблизительно 30 лет – погиб, еще 10 человек, в том числе 1 ребенок – пострадали», - сообщили в управлении профилактики ГАИ.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате микроавтобус врезался в бордюр дороги, после чего его отбросило на бордюрный камень на въезде на АЗС и уже от этого столкновения маршрутка легла на бок.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.