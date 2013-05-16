В Раде заявляют, что введение финвекселей - добровольная и временная норма

Об этом в кулуарах парламента заявил глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

Комментируя выводы оппозиционных парламентариев об определенной опасности законопроекта, он подчеркнул, что ввод финансовых векселей не опасен для налогоплательщиков.

«Это безопасно. Никто не обязывает брать финансовые векселя. Этот финансовый инструмент можно получить при желании. Если его нет, то долг (по возмещению НДС. - Ред.) будет существовать и государство рассчитается по нему, когда будет достаточно средств», - сказал глава профильного комитета.

По словам Хомутынника, введение финвекселя является временной нормой. «Эта норма будет работать до конца года. Заявления же об угрозах – спекуляции», - подытожил он.