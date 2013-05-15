Каннский фестиваль 2013: Начал работу украинский павильон

Как сообщили УНИАН в Государственном агентстве по вопросам кино Украины, украинская делегация представит международным кинопрофессионалам и дистрибьюторам готовые проекты, а также те, которые находятся на начальной стадии разработки.Проекты на начальной стадии производства насчитывают около 20 работ. В частности, будет представлена полнометражная работа «Степное» обладательницы Золотой пальмовой ветви, украинского режиссера Марины Вроди.

В первый раз за все годы работы украинского павильона в Каннах будут презентованы 3 детских фильма: «Иван Сила» Виктора Андриенко, «Никита Кожумяка и огненный цветок» и «Волшебные истории: эликсир доброты» Лилии Солдатенко.

Жанровую палитру проектов дополняет документалистика: в павильоне будет представлена новая полнометражная лента Дмитрия Сухолиткого-Собчука «Красная Маланка», а также альманах «Вне Евро».

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В этом году в одной из основных секций фестиваля Short Film Corner, будут представлены 12 короткометражных украинских фильмов: «Закон Мёрфи» Ольги Карплюк, «Дорога» Максима Ксенды, «Постскриптум» Анастасии Храмовой, «Уроки украинского» Руслана Батицкого, «В ванной» Игоря Морозова, «Желтый цветок для мосье Бурийона» Ларисы Артюгиной, «Структура кофе» Олега Бобало-Яремчука, «Портрет» Анастасии Старовой, «18+» Романа Бровко, «Нимфо» Олега Борщевского, «Пробуждение» Николая Литвина, «Возвращения (множественное число)» Александра Ратия.

На Каннском кинофестивале состоится рыночный показ фильма «Легкая, как перышко» режиссера Андрея Рожена.

Уже традиционно в Каннах будут представлены наибольшие украинские кинофорумы: Одесский МКФ и МКФ «Молодость», который в этом году отмечает 25-летие своего присутствия на Каннском кинофестивале.

Каннский фестиваль продлится до 26 мая.