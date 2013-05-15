В Николаеве застрелен бизнесмен

В Николаеве этой ночью застрелили 38-летнего бизнесмена возле его квартиры, сообщил УНИАН источник в областной милиции.

Также сектор связей с общественностью управления Министерства внутренних дел в Николаевской области сообщает, что труп мужчины обнаружила его жена и сообщила в милицию.

"Утром 23-летняя жительница одной из многоэтажек города Николаева ждала дома возвращения своего мужа с работы. В какой-то момент она услышала звуки, похожие на выстрелы, и решила выглянуть из дверей своей квартиры. Открыв дверь, она увидела на этаже, на котором находится ее квартира, своего 38-летнего мужа, который уже не подавал признаков жизни", - сообщает УМВД области.

Сейчас правоохранители проводят ряд необходимых мер по установлению личности преступника и его задержанию.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о данном происшествии, обращаться по тел. (0512) 53-12-01, (0512) 34-11-98, 102 или по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 41, Управление уголовного розыска УМВД или г. Николаев, ул. Белая, 44, Заводской райотдел НГУ УМВД.