Стартовал мультимедийный проект «Вести»

Одновременно начал свою работу интернет-портал vesti.ua, сообщили в пресс-службе издания.

Газета«Вести» будет выходить рекордным для Украины тиражом в 350 тысяч экземпляров каждый день с понедельника по пятницу. Форма распространения – преимущественно бесплатная. Издание раздается около станций метро, на основных транспортных магистралях, в кафе, гостиницах, супермаркетах и бизнес-центрах.

«Наша задача – вернуть газету читателям и вернуть газету рекламодателям в качестве эффективного рекламоносителя, - говорит руководитель проекта «Вести» Игорь Гужва. – В последние годы аудитория печатных изданий быстро сокращалась. Соответственно, уменьшалась и отдача от рекламы в газетах. В тоже время «Вести», за счет собственной уникальной системы бесплатной дистрибуции, будут распространятся по настоящему массово, охватывая самую широкую читательскую аудиторию, сопоставимую по масштабу с телевизионной. При этом мы делаем ставку на качество контента, которое не будет ничем уступать уже существующим на рынке платным газетам».

Газета «Вести» с первого дня выхода издает всеукраинский выпуск (он распространяется по всей стране) и шесть региональных выпусков – киевский, донецкий, приднепровский, крымский, одесский и харьковский. Во всех региональных выпусках часть полос посвящена местной тематике.