Работники «Львовавтодора» три месяца не получают зарплату

Об этом сообщил УНИАН директор ЛКП «Львовавтодор» Олег Береза.

«Казначейство блокирует нам 800 тыс. грн. Львиная доля суммы - это заработная плата работников за три месяца. Также не перечисляют средства на текущие расходы предприятия», - отметил Береза.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, по состоянию на сегодняшний день органы Государственной казначейской службы не выполняют платежных поручений распорядителей и получателей средств городского бюджета Львова на общую сумму 16 млн. 580 тыс. грн.