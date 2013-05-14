Работники «Львовавтодора» три месяца не получают зарплату
04:07, 14 мая 2013Общество
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Работники Львовского коммунального предприятия «Львовавтодор» три месяца не могут получить заработную плату, поскольку Государственное казначейство Украины не выполняет платежных поручений предприятия на общую сумму 800 тыс. грн.
Об этом сообщил УНИАН директор ЛКП «Львовавтодор» Олег Береза.
«Казначейство блокирует нам 800 тыс. грн. Львиная доля суммы - это заработная плата работников за три месяца. Также не перечисляют средства на текущие расходы предприятия», - отметил Береза.
Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, по состоянию на сегодняшний день органы Государственной казначейской службы не выполняют платежных поручений распорядителей и получателей средств городского бюджета Львова на общую сумму 16 млн. 580 тыс. грн.
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