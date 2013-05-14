Судья получила за взятки 7 лет, депутат - 5

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, судья признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины и приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества и лишена права занимать должности в судебной системе и правоохранительных органах на 3 года.

Депутат райсовета за пособничество во взяточничестве приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.

Адвокату, который также был признан виновным в совершении вышеупомянутых преступлений, назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

По словам заместителя прокурора области Александра Кобякова, для объективного и беспристрастного рассмотрения дела Высший специализированный суд Украины определил подсудность рассмотрения этого дела за кировоградским судом.

Судебным следствием доказано шесть эпизодов получения взятки отмеченной судьей, два из которых при пособничестве депутата райсовета и адвоката. Сумма взяток составляла от 1500 гривен до 12 000 долларов. Как правило, деньги судья получала за удовлетворение ходатайств об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, вынесение приговоров, не связанных с лишением свободы, ускорение рассмотрения и удовлетворение исковых заявлений в интересах «нужных» граждан и пр.

«Несмотря на это, судья, как в суде первой инстанции, так и при апелляционном рассмотрении дела, своей вины не признала. Более того, в своей апелляционной жалобе указывала на то, что ее действию следует квалифицировать по признакам административного правонарушения, а не по признакам уголовного преступления», - добавил Кобяков.

Апелляционный суд в конце апреля оставил приговор первой инстанции без изменений, приговор вступил в силу.