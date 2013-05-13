На Сумщине таможенник сдирал с подчиненных взятки «за лояльность»

В Сумской области задержано должностное лицо таможенного поста «Хутор Михайловский» Сумской таможни, который требовал взятки у своих подчиненных за решение вопроса о не привлечении их к дисциплинарной ответственности и лояльное отношение к ним.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, сведения об этом происшествии на прошлой неделе внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По информации пресс-службы, после получения от подчиненных взятки в суме почти 11 тыс. гривень таможенник был пойман с поличным в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время следственным отделом прокуратуры Сумской области проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.