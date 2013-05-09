Депутат предлагает запретить сокращение преподавателей

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий документ зарегистрирован 8 мая.

В проекте постановления предлагается ввести мораторий на сокращение количества преподавателей (их должностей) и увеличение нагрузки на них на период до 2015 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко, по убеждению депутата, сегодня государство пытается нивелировать последние достижения в системе высшего образования путем реорганизации процесса обучения и увеличения нагрузки на преподавателей. В частности, он напомнил, что пункт 39.2 Национального плана действий на 2013 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы предусматривает в рамках реформирования образования пересмотр учебной нагрузки преподавателей, а именно: увеличение показателя количества студентов на одного преподавателя с 13 до 18.

«Увеличение нагрузки с 13 студентов до 18 на одного преподавателя приведет к необходимости увеличения нагрузки с 900 до 1300 часов в год, что составит 30 часов в неделю на одного преподавателя вместо европейского показателя в 10 для ассистента и 2-4 для профессора», – отметил Томенко в пояснительной записке к проекту постановления.

Объяснение увеличения нагрузки с целью приведения к европейским стандартам образования не отвечает действительности, подчеркнул депутат. Поскольку, по словам Томенко, данные Организации экономического сотрудничества и развития свидетельствуют, что средний показатель соотношения студентов и преподавателей в странах ОЭСР - 14,9 студента на одного преподавателя. В западных странах этот показатель измеряется пост-фактум, на основе имеющейся статистики, а не устанавливается как обязательный норматив.

«В настоящее время основной проблемой системы высшего образования является несовершенный механизм финансирования этой отрасли. А увеличение нагрузки на преподавателя может привести к сокращению и оттоку квалифицированных кадров и ухудшению качества образования. К тому же, «оптимизационные инициативы», которые реализуются по поручению Кабинета министров Украины, предоставят право органам государственной власти, исходя из демографической ситуации, проводить реорганизацию и ликвидацию высших учебных заведений, значительно сократить численность преподавателей и увеличить нагрузку на них. Таким образом, сложилась реальная опасность уничтожения системы высшего образования в Украине», – считает Томенко.

В связи с этим, подчеркнул он, необходимо как можно скорее принять данное постановление о запрещении сокращения количества преподавателей как минимум до 2015 года.

Проект постановления также содержит рекомендации Кабмину принять безотлагательные меры по прекращению необоснованного увеличения нагрузки на преподавателей высших учебных заведений, обеспечению их должного финансирования и обеспечению сохранения и укрепления материально-технической базы высших учебных заведений.