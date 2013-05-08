В Донецке вывели на чистую воду двух иностранцев с «липовыми» документам

В пункте пропуска Донецкого аэропорта сотрудники Государственной пограничной службы задержали двух иностранцев, прибывших из разных стран в Украину по поддельным документам.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Донецкого погранотряда Эдуард Никитенко, вчера, 7 мая, утром, во время осуществления паспортного контроля пограничники обнаружили правонарушителя среди пассажиров рейса «Стамбул-Донецк». 45-летний гражданин Ирака имел поддельный документ с видом на жительство в Украине.

Позже, во второй половине дня, пограничники Донецкого отряда задержали еще одного нарушителя. 41-летний пассажир рейса «Кутаиси-Донецк» предоставил на паспортный контроль паспорт гражданина Франции. Однако опытный инспектор пограничной службы обнаружил признаки подделки документа и заподозрил, что предоставленный на контроль документ не принадлежит предъявителю. После короткой беседы иностранный гражданин признался, что на самом деле он является гражданином Сирии. Впоследствии мужчина предъявил пограничникам уже свой паспорт гражданина Сирии, который он прятал в носках.

В настоящее время задержанные иностранные граждане переданы сотрудникам МВД Украины в Донецкой области для проведения следственных действий и дальнейшего привлечения к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.