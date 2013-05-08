В Новомосковске открыли присоборную площадь легендарного Свято-Троицкого Собора

«В стране возрождается духовность, восстанавливаются и строятся храмы. Все это - важные составляющие развития Украины», - сказал Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул. Открытие после реконструкции площади приурочено к 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«На протяжении многовековой истории Церковь благословляла воинов на ратный подвиг. Часто священники первыми шли в бой и своим примером вели за собой солдат. Великая Отечественная война не стала исключением. Накануне Дня Победы отрадно видеть, как возрождается Свято-Троицкий Собор в Новомосковске. А вместе с ним - возрождается и крепнет духовность нашей страны », - сказал Александр Вилкул. В частности, продолжается реставрация уникального шедевра украинской архитектуры - Свято-Троицкого собора в Новомосковске, которая началась в 2010 году.

Он входит в государственный реестр национального культурного наследия Украины. Последняя реставрация Собора, построенного в середине 70-х годов XVIII века, была проведена в 1888 году. Свято-Троицкий собор, созданный в стиле украинского (казацкого) барокко, - построен из дерева без единого гвоздя. Образ Свято-Троицкого собора является ведущим в известном романе выдающегося классика украинской литературы ХХ века Олеся Гончара «Собор». Казацкий собор является символом культурных ценностей украинского народа, духовного единства поколений, нерушимости народной памяти. Это самая масштабная реконструкция памятника архитектуры в Украине. Ее общая стоимость - около 30 млн грн. Сейчас уже отреставрировано три купола и открыта после реконструкции присоборная площадь. Согласно плану Свято-Троицкий Собор в Новомосковске будет полностью восстановлен за 2 - 2,5 года.

Справка: В 1773 году полковник Антон Головатый и старшины Войска Запорожского на своей Раде решили построить трехпрестольной церковь: главный престол - во имя Пресвятой Троицы; правый - во имя апостолов Петра и Павла; левый - во имя трех святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Грамота на постройку новой церкви была выдана Киевским митрополитом. Выбрав место, запорожцы купили несколько домов, сломали их, разобрали старую церковь. 2 июня 1775 года, за несколько дней до уничтожения Запорожской Сечи, заложенное место под Свято-Троицкий Храм было освящено и началось его строительство. Для строительства церкви запорожцы пригласили мастера из Новых Водолаг Харьковской губернии Акима Погребняка.

На Совете «уважаемых родителей» Слободы он предложил построить церковь с 9-ю куполами и нарисовал ее на доске. Запорожцы утвердили проект и поручили мастеру ее строительство. Строительство было закончено в 1778 году и 13 мая 1778 собор был освящен. Уникальность архитектурной идеи состоит в расположении 9-ти башен-куполов. При осмотре собора с любой возможной точки пространства (без учета возможности осмотра с воздуха) видимыми остаются лишь 8 башен. История храма положена в основу романа Олеся Гончара «Собор» (1969), запрещенного в советские годы.