Побег из Матросской тишины: узник спустился по простыням в психбольницу и скрылся

Олег Топалов, во вторник сбежавший из СИЗО "Матросская тишина" в Москве, скрылся через расположенную рядом со следственным изолятором больницу, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.

Уроженец Сочи Топалов сбежал во вторник утром через вентиляционную шахту в камере. Его поиски продолжаются.

"Арестант поднялся через слуховое окно на крышу учреждения, откуда с помощью одеяла и веревки вышел на территорию городской психиатрической больницы имени Гиляровского и скрылся", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили РИА Новости во ФСИН РФ, веревку Топалов сделал из связанных простыней. Ведомство проводит служебную проверку, сотрудников, если их вина будет установлена, строго накажут. Кроме того, следователи после побега Топалова возбудили уголовное дело о халатности.