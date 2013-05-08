Запрещен сквозной проезд по Андреевскому спуску
Глава КГГА Александр Попов подписал распоряжение об упорядочении движения транспортных средств на Андреевском спуске, согласно которому запрещен сквозной проезд по этой исторической улице.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, решение принято с целью сохранения и защиты исторической архитектуры от влияния вибрации и загазованности, которая возникает в результате интенсивного движения транспортных средств, и в связи с постоянно действующей выставкой-ярмаркой изобразительного, декоративно-прикладного искусства, авторской художественной, культурно-художественной и сувенирной продукции, которая организована на Андреевском спуске.
Документом ограничивается въезд автомобилей на улицу, кроме транспорта местных жителей, транспортных средств предприятий, учреждений и организаций, которые расположены на Андреевском спуске, оперативных и специальных автомобилей.
Для ограничения движения транспорта предусмотрено установление автоматизированных механизмов доступа (боллардов).
Коммунальному предприятию «Инженерный центр» как заказчику реставрации и ремонта застройки, обустройства территории, реконструкции инженерных сетей на Андреевском спуске в Подольском районе, при участии органа самоорганизации населения «Уличный комитет «Андреевский спуск» поручено обеспечить проектирование и установку боллардов для ограничения движения транспорта. Работы предусматривается осуществить за средства инвестора.
КГГА будет просить Главное управление МВД Украины в городе Киеве осуществлять контроль над соблюдением водителями Правил дорожного движения и обеспечивать охрану общественного порядка во время функционирования постоянно действующей выставки-ярмарки изобразительного, декоративно-прикладного искусства, авторской художественной, культурно-художественной и сувенирной продукции на Андреевском спуске.