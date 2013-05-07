В Тернополе также вернули использование «красной» символики

Тернопольский окружной административный суд по иску прокурора города Тернополя Виталия Сидорова приостановил действие решения горсовета от 2011 года, которым в городе запрещено публичное использование советской символики.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, данное решение суд вынес после того, как прокурор Тернополя обратился в суд по поводу признания незаконными и отмены распоряжения и.о. Тернопольского городского председателя от 30 апреля 2013 года № 128 «О чествовании памяти погибших во Второй мировой войне» и решения сессии городского совета от 8 апреля 2011 года № 6/7/138 от 8.04.2011 года «О запрещении размещения советской символики на государственных учреждениях и коммунальных предприятиях».

Сегодня своими постановлениями Тернопольский окружной админсуд открыл производства по делам по искам прокурора.

В иске прокурора говорится, что оба документа, который он обжалует, противоречат требованиям Конституции и законам Украины и приняты с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий.

«30 апреля 2013 и.о. Тернопольского городского головы принял распоряжение № 128 «О чествовании памяти погибших во Второй мировой войне», в котором определено ежегодно 8 мая приспускать Государственный флаг Украины с траурной лентой на всех зданиях, независимо от форм собственности. Принимая указанное распоряжение, и.о. Тернопольского городского головы фактически вышел за пределы полномочий и принял решение, которое не входит в его компетенцию, поскольку полномочия относительно порядка использования Государственного флага Украины принадлежат Верховной Раде Украины, как единственному законотворческому органу Украины», - говорится в обращении прокурора.

Кроме того, он также требует отменить решение седьмой сессии Тернопольского горсовета от 8.04.2011 года «О запрете размещения советской символики на государственных учреждениях и коммунальных предприятиях».

Суд приостановил действия указанных документов, поэтому они не подлежат выполнению до принятия судом решения по делам по существу.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Ивано-Франковске и Львове суды приостановили действия решений горсоветов о запрете размещения советской символики.