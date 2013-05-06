В Черниговской области остаются подтопленными три населенных пункта

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ситуация с подтоплением населенных пунктов Черниговской области стабилизируется – на реке Днепр, где наблюдается наибольше подтопленных участков в населенных пунктах, уровень воды постепенно начинает уменьшаться в среднем на 3-5 см в сутки.

Спасатели совместно с органами местного самоуправления автомобилями повышенной проходимости и лодками осуществляют переправы местных жителей через подтопленные участки и обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов. Это позволяет населению добраться до пригородных автобусов, навестить родственников, приобрести товары повседневного потребления в местных магазинах, которые, благодаря организованной работе, работают в обычном режиме. Кроме того, спасатели помогают почтальонам развозить пенсии и почту.

Ситуация с подтоплением населенных пунктов находится под постоянным контролем органов исполнительной власти и Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.