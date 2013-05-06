Житомир остался без воды

Как сообщили УНИАН в оперативной службе Житомирского горисполкома, «из-за большого порыва водопровода на улице Мануильского, который произошел вчера, сегодня в Житомире нет воды».

В результате аварии перекресток улиц Мануильского и Киевской в Житомире полностью залило водой.

В КП «Житомирводоканал» УНИАН уточнили, что водопровод прорвало на глубине около 3 метров.

Работники этого предприятия ликвидировали аварию всю ночь, работы продолжаются до сих пор.

Аварийные работы коммунальщики обещают закончить сегодня.