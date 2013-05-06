Житомир остался без воды
11:19, 06 мая 2013Общество
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В Житомире из-за порыва водопровода весь город остался без воды.
Коммунальщики ликвидировали аварию на водопроводе всю ночь
Как сообщили УНИАН в оперативной службе Житомирского горисполкома, «из-за большого порыва водопровода на улице Мануильского, который произошел вчера, сегодня в Житомире нет воды».
В результате аварии перекресток улиц Мануильского и Киевской в Житомире полностью залило водой.
В КП «Житомирводоканал» УНИАН уточнили, что водопровод прорвало на глубине около 3 метров.
Работники этого предприятия ликвидировали аварию всю ночь, работы продолжаются до сих пор.
Аварийные работы коммунальщики обещают закончить сегодня.
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