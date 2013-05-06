На озере в Одесской области перевернулась лодка: трое погибших

Вчера, 5 мая, в 17.30 возле с. Первомайское Измаильского района Одесской области во время отдыха на озере Катлабуг, на расстоянии 250 м от берега, перевернулась лодка, в которой находилось семь человек, в том числе четверо детей.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате инцидента погибли 3 человека (из них один ребенок 2004 года рождения, поиски тела которого продолжаются). Четыре человека спасены местными жителями (из них 3 ребенка – 2000 г.р., 2007 г.р. и 2010 г.р.). По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

По состоянию на 7.00 6 мая поиски погибшего ребенка продолжаются.

К поискам привлечена аварийно-водолазная группа Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.